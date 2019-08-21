«В спокойном, скучном режиме»: о выборах губернатора Курганской области
Курган, 21 августа, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Предвыборная кампания кандидатов в губернаторы Курганской области проходит в спокойном, «скучном» режиме. Отсутствует борьба идей, политических и экономических программ. Скуки добавляет и безальтернативность при наличии сильного кандидата, считает руководитель регионального отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей» Сергей Муратов.
По мнению главного промышленника Зауралья, скука предвыборной кампании обусловлена её безальтернативностью, а также инертностью кандидатов от партий.
«Сильным и деятельным кандидатом» Сергей Муратов называет врио губернатора Вадима Шумкова, замечая, что при нынешнем главе Зауралья в регион идёт поток бюджетных средств, которые направлены на ремонт дорог, детских садов, школ, на развитие бизнеса.
Напомним, 8 сентября 2019 года жителям Курганской области предстоит выбрать губернатора из четырёх кандидатов. Это директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода, глава региона Вадим Шумков, депутат думы Курганской области Юрий Ярушин и депутат гордумы Кургана Яков Сидоров.