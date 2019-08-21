Гавайи, США, 21 августа, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Женщина пострадала в результате двух укусов акулы на Гавайях, сообщает агентство Associated Press.

Bernard DUPONT Акула

Сообщается, что 27-летняя женщина купалась в бухте Кеалакекуа и подверглась нападению акулы. Животное укусило женщину дважды — в районе спины и правого бедра. Пострадавшую госпитализировали, врачи утверждают, что ее жизни ничего не угрожает.

Представитель местной спасательной службы заявил, что сейчас на Гавайях обилие рыбы, что привлекает большое количество акул и дельфинов.

«Акулы все еще обитают в районе, поэтому мы стараемся удерживать людей от купания», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне жительница американского штата Калифорния погибла в результате нападения акул на Багамских островах. Отмечалось, что девушка ныряла с трубкой и маской в тот момент, когда на нее напали сразу три акулы. Ее жизнь спасти не удалось.