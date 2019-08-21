Токио, 21 августа, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Ядерные боеголовки удалось создать северокорейским военным, полагают в японском минобороны, пишет 21 августа Yomiuri.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейское ядерное оружие

Отмечается, что, по мнению Токио, политика Пхеньяна представляет большую угрозу. Соответствующая информация будет обозначена в докладе японского оборонного ведомства «Белая книга», который выйдет в сентябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне обострения обстановки на Корейском полуострове 20 августа в Токио нанёс визит спецпредставитель Соединенных Штатов по Северной Корее Стивен Бигэн. 21 августа он отправился в Южную Корею.