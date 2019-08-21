Каракас, 21 августа, 2019, 04:19 — ИА Регнум. Связь в течение нескольких месяцев поддерживало правительство Венесуэлы с представителями американского правительства, написал президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в Twitter.

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Глава государства Николас Мадуро подтвердил, что в течение нескольких месяцев правительство Боливарианской Республики поддерживало связь с представителями правительства Соединенных Штатов «с моего разрешения», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа глава венесуэльской Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо назвал ложными заявления о том, что власти США ведут с ним тайные переговоры о будущем венесуэльских чиновников и политиков после свержения Мадуро.