Вашингтон, 21 августа, 2019, 04:19 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Румыния договорились о сотрудничестве своих вооруженных сил для укрепления «оборонительных позиций» на восточном фланге НАТО, в том числе и в Черном море. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих стран Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам переговоров.

U.S. Navy Американский боевой корабль в Чёрном море

«Наши вооруженные силы солидарны в деле защиты свободы и намерены укрепить нашу оборонительную позицию на восточном фланге НАТО, в том числе и в Черном море», — говорится в заявлении.

Президенты США и Румынии отмечают, что укрепление позицию Североатлантического альянса на Черном море имеет стратегическое значение. Также Румыния подтвердила свои намерения закупить у Соединенных Штатов комплексы противоракетной обороны Patriot.

Как сообщало ИА REGNUM, также президент США Дональд Трамп и его румынский коллега Клаус Йоханнис совместно выступили против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Они считают, что проект якобы ставит европейских партнеров США в зависимость от поставок энергоносителей из России.