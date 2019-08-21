Вознесенский район, Нижегородская область, 21 августа, 2019, 03:52 — ИА Регнум. В Вознесенском районе Нижегородской области четвёртые сутки продолжаются поиски пропавшей Зарины Авгоновой. Пятилетнюю девочку, которая самостоятельно ушла из деревенского дома, ищут и в лесу, и в воде, и с воздуха. На сегодня свыше 700 человек обследуют водоёмы, колодцы, строения в деревне и вокруг неё, уже пройдено более 50 кв. км. Также вечером 20 августа 2019 года из Москвы на поиски выехала ещё одна группа кинологов, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт».

Официальная группа ГУ МЧС по области в vk.com Поиски

В ГУ МЧС по Нижегородской области уточнили, что водолазы продолжают обследовать водоемы и колодцы. За 20 августа было обследовано три водоёма и пойма реки Сарма. Работу идут ещё на двух водоёмах.

Облёт территории ведётся двумя вертолётами и дронами-беспилотниками. Пешим обходом общими силами обойдено уже свыше 50 кв. км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятилетняя Зарина приехала в отдалённую деревню Нижегородской области с бабушкой и дедушкой в гости к родственникам. Пока старшие члены семьи собирали грибы, ребёнка оставили под присмотром в доме. Ненадолго отвлёкшийся дядя девочки через некоторое время её не обнаружил. Ребёнок пропал в неизвестном направлении, и с 18 августа её местонахождение неизвестно. Предположительно Зарина ушла вслед за бабушкой по грибы, в лес. В тот же день как она пропала, были начаты массовые поиски. На сегодня в разыскных мероприятиях участвуют свыше 700 человек, а также кинологи. Ведётся поиск и с воздуха. К месту продолжают прибывать поисковики-волонтёры из разных регионов России.

Всех, кому что-то известно о пропавшей малышке, просят сообщать на номер 102.

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