Нью-Йорк, США, 21 августа, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Авиаудары по гражданским объектам в сирийской провинции Идлиб чреваты большими жертвами среди мирных жителей, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщил журналистам его представитель Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

Комментируя данные о том, что авиаудары затрагивают гражданские объекты в Идлибе, Гутерреш сказал о недопустимости таких действий. Могут пострадать до трёх миллионов мирных сирийцев, отметил он.

Генсек ООН напомнил, что необходимо соблюдать российско-турецкий меморандум о зоне деэскалации Идлиб, подписанный год назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя обстрел террористами турецкого конвоя в Идлибе, заявил, что зона деэскалации Идлиб предполагает обязательства Турции добиться размежевания готовой к переговорам вооружённой оппозиции и террористических группировок.