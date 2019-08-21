Вашингтон, 21 августа, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Иск в федеральный окружной суд Вашингтона подал корреспондент Playboy Брайан Карем на американского президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление опубликовал адвокат Карема Тед Бутрус.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Уточняется, что Карем подал иск 20 августа. В своём обращении журналист требует восстановить действие его постоянного пропуска в Белый дом.

Напомним, в середине августа Карем заявил, что собирается судиться с администрацией Трампа, поскольку действие его постоянного пропуска в Белый дом приостановили.

Это произошло по решению Трампа, которому не понравилось, как журналист вёл себя с бывшим заместителем помощника президента Себастьяном Горкой. Якобы представитель СМИ обидел гостя президента на публичном мероприятии.

Отметим, что Карем также является аналитиком телекомпании CNN.