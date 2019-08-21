На Трампа подал в суд журналист Playboy
Вашингтон, 21 августа, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Иск в федеральный окружной суд Вашингтона подал корреспондент Playboy Брайан Карем на американского президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление опубликовал адвокат Карема Тед Бутрус.
Уточняется, что Карем подал иск 20 августа. В своём обращении журналист требует восстановить действие его постоянного пропуска в Белый дом.
Напомним, в середине августа Карем заявил, что собирается судиться с администрацией Трампа, поскольку действие его постоянного пропуска в Белый дом приостановили.
Это произошло по решению Трампа, которому не понравилось, как журналист вёл себя с бывшим заместителем помощника президента Себастьяном Горкой. Якобы представитель СМИ обидел гостя президента на публичном мероприятии.
Отметим, что Карем также является аналитиком телекомпании CNN.