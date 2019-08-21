Вашингтон, 21 августа, 2019, 03:00 — ИА Регнум. У сына американского президента Дональда Трампа Эрика Трампа родилась дочь. Об этом рассказал лидер США на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Поздравляю Эрика Трампа и Лару Лею Трамп с рождением Каролины Дороти Трамп. Я так горжусь!» — заявил он.

Ранее у Трампа было девять внуков: пятеро от сына Дональда Трампа — младшего, трое от дочери Иванки Трамп, и еще один — от Эрика Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент США Дональд Трамп объявил, что ожидает прибавления в семье своего сына Эрика в августе.