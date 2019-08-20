Нью-Йорк, США, 21 августа, 2019, 02:29 — ИА Регнум. Максимальные усилия будут приложены Вашингтоном для предотвращения поставок иранской нефти правительству Сирии, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

Дядя Сэм угрожает

Комментируя сообщение о следовании иранского нефтяного судна в Сирию, Помпео после заседания Совета Безопасности ООН заявил:

«Если это судно направляется в Сирию, мы сделаем все возможное в рамках данных санкций, чтобы этого не допустить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон, который обвиняет Тегеран в финансировании терроризма, выразил разочарование в связи с тем, что нефтяной танкер Grace 1 был освобождён властями Гибралтара.