Мехико, 21 августа, 2019, 01:08 — ИА Регнум. На заводе по производству пластмассы и масла в мексиканском городе Морелия на западе страны произошел пожар, передает радиостанция Noticias MVS.

Пожар

Сообщается, что огонь распространился на территорию двух соседних с заводом предприятий. Радиостанция отмечает, что причиненный огнем ущерб уже оценивается «миллионов долларов». В ликвидации возгорания принимают участие спасатели из восьми муниципалитетов Мексики, а также подразделения мексиканской армии. В радиусе километра от пожара были эвакуированы местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа произошел пожар в тюрьме на востоке Мехико. В результате происшествия погибли три человека, еще семеро заключенных отравились дымом и угарным газом и были госпитализированы.