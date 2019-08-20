Кишинёв, 21 августа, 2019, 00:50 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон в сентябре совершит первый визит в США и примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. Как сообщил Додон, это будет первое с 2005 года выступление президента Молдавии с трибуны Генассамблеи ООН, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Планируется также проведение ряда двусторонних встреч с зарубежными лидерами. Детали поездки Додон обсудил 20 августа на встрече с послом США в Молдавии Дереком Хоганом.

Также они обсудили повестку двусторонних отношений и «пришли к общему мнению о необходимости их интенсификации по всем важнейшим направлениям».