Париж, 21 августа, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эммануэль Макрон, в ходе встречи в форте Брегансон обсудили региональные конфликты, в том числе карабахский конфликт.

kremlin.ru

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры были насыщенными, конструктивными и доверительными. Затрагивались многие региональные конфликты: Балканы, Карабах, достаточно серьезно говорили по климату, много — про освоение Арктики, в этом французские компании принимают участие, уточнил он.

«Все это можно охарактеризовать как очень насыщенный с точки зрения содержания, весьма конструктивный и доверительный диалог», — продолжил Песков.

Лидеры «сверили часы» по основным вопросам двусторонней и международной повестки, передает «РГ».