Санкт-Петербург, 20 августа, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Известная группа из США Evanescence вновь выступит в России, это произойдет в сентябре 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба группы компаний Eventation.

Justin Higuchi Группа Evanescence

Музыканты дадут концерт в Санкт-Петербурге 26 сентября 2019 года, в клубе A2 Green Concert, начало мероприятия в 20:00. Поклонники музыкального коллектива смогу услышать известные хиты, а также треки с альбома «Synthesis», который вышел в ноябре 2017 года.

Напомним, группа Evanescence была основана в 1995 году вокалисткой Эми Ли и гитаристом Беном Муди. Последний покинул группу в 2003 году. Коллектив несколько раз менял состав, в 2015 году Эми Ли объявила о возвращении Evanescence на сцену и сообщила, что группа начинает работать над новым альбомом.

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За свою историю коллектив выпустил 4 пластинки: Fallen (2003), The Open Door (2006), Evanescence (2011) и Synthesis (2017). Текущий состав группы: Эми Ли (вокал, клавиши, арфа), Тим Маккорд (бас-гитара), Уилл Хант (ударные), Трой Маклоухорн (соло-гитара), Джен Маджура (ритм-гитара, бэк-вокал).