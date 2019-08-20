Рим, 20 августа, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Президент Италии Серджио Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте, но попросил его временно остаться на посту, 20 августа передаёт агентство Associated Press.

Kremlin.ru Джузеппе Конте

Маттарелла заявил, что с 21 августа начнет консультации с парламентскими фракциями для выхода из политического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 20 августа, Конте объявил, что уходит в отставку. Причиной отставки стал вотум недоверия, который решила объявить Конте «Лига» Маттео Сальвини.

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