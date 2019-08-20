Оттава, 20 августа, 2019, 23:19 — ИА Регнум. В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает сайт France Musique.

Медведь

44-летний Готье отправился на северо-запад Канады в компании со своей подругой Камиль Тоскани — биологом и фотографом. Они собирались сплавиться на 1,5 тыс. километров вниз по реке Маккензи в рамках проекта под названием Canoë-camping dans le grand nord canadien, sons, photos… et violoncelle! («Путешествие на каноэ по великому канадскому северу, звуки, фото… и виолончель!»).

Тоскани удалось выжить. Когда она добралась до цивилизации, то сообщила канадским правоохранителям, что в ночь на 15 августа медведь схватил спящего Готье за шею и утащил из палатки в лес.

Тело композитора было обнаружено в дикой местности 16 августа.

Готье закончил Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Он был регулярным участником мероприятий Парижской филармонии, а с 2017 года активно сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани.