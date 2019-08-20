Вашингтон, 20 августа, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что с экономикой страны «все хорошо», хотя и существуют убытки от торговой войны с Китаем, 20 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Дело в том, что кто-то должен был взять Китай на себя» , — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.

Тем не менее, по мнению Трампа, Соединенные Штаты «очень далеки от рецессии».

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