«Кто-то должен был ответить» — Трамп о торговой войне с Китаем
Вашингтон, 20 августа, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что с экономикой страны «все хорошо», хотя и существуют убытки от торговой войны с Китаем, 20 августа передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Трамп
«Дело в том, что кто-то должен был взять Китай на себя», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.
Тем не менее, по мнению Трампа, Соединенные Штаты «очень далеки от рецессии».
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