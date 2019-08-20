Президент Италии принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте
Рим, 20 августа, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Президент Италии Серджио Маттарелла принял отставку Джузеппе Конте с поста премьер-министра страны, передаёт La Repubblica.
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Джузеппе Конте
По информации издания, Конте лично передал президенту своё заявление об отставке во время встречи в Квиринальском дворце.
Напомним, ранее сегодня Джузеппе Конте объявил о намерении покинуть пост в связи с решением правящей партии «Лига» Маттео Сальвини объявить вотум недоверия коалиционному правительству под его руководством.