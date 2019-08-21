Ереван, 13 октября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. 13 сентября в Ереване открылась оборонная выставка ArmHiTec, в которой помимо армянских принимают участие представители военно-промышленного комплекса ряда стран — России, Польши и Казахстана.

Рубен Грдзелян Продукция компании «Аспар Армс»

Армянские компании в большинстве были представлены рядом организаций из сферы приборостроения военного назначения, а также занимающиеся модернизацией старых образцов вооружений. К примеру, здесь представлены модернизированные армянскими компаниями: самоходный ПТУР «Штурм-С», оптико-электронный разведывательный комплекс «Shumits SM2-AR», комплекс ПВО «ОСА-АК», крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7, «УТЕС» 6У6. В последнем, к примеру, доработаны системы обнаружения и сопровождения цели, система вторичного питания и т.д.

Отдельно можно было остановиться на разработке компании «ЕрНИИММ» (Институт Мергеляна). Как сообщил ИА REGNUM отказавшийся представиться сотрудник компании, станция РЭБ «Манушак» разрабатывалась в течение последних лет и в текущем году поступит на опытные испытания в армянские войска. «Можно сказать, что станция создавалась нами с нуля и оборудована современной, хотя и импортной, техникой. Сейчас без этого никак», — отмечает наш собеседник.

Рубен Грдзелян Станция РЭБ “Манушак”

Справка: Станция «Манушак» предназначена для обнаружения, определения местоположения и подавления радиосетей и линий радиосвязи тактического звена управления в УКВ диапазоне с фиксированной и программно-перестраиваемой рабочей частотой. Станция обеспечивает сбор развединформации в полосе до 50 км по фронту и до 20 км в глубину построения войск противника, ее обработку, идентификацию источников излучения, подавления связи, анализ результатов воздействия на подавляемые радиолинии.

Другая собственная разработка «ЕрНИИММ» — станция помех ультракоротковолновой радиосвязи «АМПРОП».

Станция помех ультракоротковолновой радиосвязи “АМПРОП”

Ряд армянских компаний, к примеру, армяно-польская Lubava Armenia, представили защитное и маскировочное оборудование собственного производства. Другие — оптическую технику, в основном, сборочное производство, как компания «Уникум АРМ», производящее различную оптику для пехоты по американской лицензии. Ряд компаний представили продукцию робототехники, в основном, беспилотники, как собственного производства, так и импортного.

Рубен Грдзелян Продукция “Уникум АРМ”

Внушительным павильоном были представлены польские гости выставки. Директор по маркетингу польского Военного института по оборонным технологиям Томаш Войчеховски в беседе с ИА REGNUM отмечает, что с армянской стороной интересно сотрудничество в области беспилотных летательных аппаратов и модернизации устаревшей военной техники. «У вас много старых ракет различного типа, нуждающихся в модернизации. Здесь есть большой потенциал. В этом плане мы вполне можем конкурировать с российскими производителями» — отмечает он. На наш вопрос — почему тогда Армения перестала отправлять тяжелую технику на модернизацию в Польшу? — пожимает плечами: «Вероятно, политика».

Рубен Грдзелян Продукция компании «Аспар Армс»

Конечно, на выставке была представлена и наукоемкая продукция приборостроительных предприятий, но по большей части она базирована на доработках еще советских технологий.