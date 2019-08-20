Афины , 20 августа, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Министерство судоходства Греции не получало запроса о швартовке от иранского танкера Adrian Darya 1, освобожденного из-под ареста властями Гибралтара, 20 августа передает агентство Reuters.

Raw2Jpeg Танкер

«Судно движется на низкой скорости. До сих пор нет официального объявления о прибытии в Каламату» , — заявляет министерство.

С иранского нефтяного танкера Grace 1, переименованного в Adrian Darya 1, был снят арест 14 августа. Танкер снялся со стоянки в Гибралтаре вечером 18 августа.

Читайте также: Госдеп огорчило разрешение иранскому танкеру Grace 1 покинуть Гибралтар