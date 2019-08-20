Пицунда, Абхазия, 20 августа, 2019, 22:43 — ИА Регнум. 17 августа в Пицунде открыт новый аквапарк, сообщает абхазская газета «Нужная».

Abh-n.ru Аквапарк в Пицунде

Аквапарк расположен на берегу моря. По словам представителя «Курорта Пицунда» Азамата Багателия, в ходе строительства были соблюдены необходимые экологические нормы. Как отметил заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц, аквапарк будет способствовать привлечению туристов.

«Аквапарк посещают как местные жители, так и отдыхающие. На территории парка работают два бассейна и различные водные горки. Там соблюдены все меры безопасности, постоянно работают инструкторы», — отметил Барциц.