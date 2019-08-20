Вашингтон, 20 августа, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео всё ещё надеется на возобновление переговоров с Северной Кореей, хотя процесс идёт «не так быстро», как предполагалось, 20 августа передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помпео

«Мы не вернулись к столу переговоров так быстро, как надеялись. Но мы все время это понимали, мы знали, что на этом пути будут преграды» , — сообщил Помпео.

Решение о возобновлении переговоров о денуклеаризации было принято по итогам встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Пханмунджоме 30 июня.

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