Псков, 20 августа, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Законопроект «О государственной поддержке кинематографии в Псковской области» внесён в Псковское областное собрание депутатов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, законопроект предусматривает систему предоставления субсидий (рибейтов) из областного бюджета организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных со съёмками кинофильмов на территории Псковской области.

Цитата из м/ф «Фильм, фильм, фильм». реж. Федор Хитрук. 1968. СССР Кино

В настоящее время порядок предоставления рибейтов кинокомпаниям предусмотрен действующим постановлением администрации Псковской области. В областном бюджете на эти цели уже заложено 3 млн рублей.

Власти Псковской области считают, что принятие нового закона будет способствовать расширению проката и показа национальных фильмов в регионе, а также популяризации псковских объектов культурного наследия.

Согласно законопроекту, размер компенсации кинокомпаниям может достигать 20% затрат на съёмки.

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По данным пресс-службы администрации Псковской области, в этом году на территории региона кинокомпания «Ленфильм» ведет съёмки кинокартины «Учёности плоды» (режиссёр — Игорь Угольников), а режиссёр Алексей Учитель снимает фильм про лидера музыкальной группы «Кино» Виктора Цоя.

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Отметим, что в России часть затрат на производство кинофильмов возмещают также в Калининградской области (до 20%), Ульяновской области (до 30%), Приморском крае (до 15%), Вологодской и Новгородской областях (до 20% от суммы затрат).