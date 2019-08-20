Макао, Китай, 20 августа, 2019, 22:27 — ИА Регнум. «Попытка организовать символический сход в Макао, на китайской территории, которая в теории обладает той же политической автономией, что и Гонконг, была прервана в ночь с понедельника на вторник задержанием семи человек и применением десятков агентов и полицейских автомобилей», — сообщает сегодня, 20 августа, испанское издание El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Фотографии, распространенные по социальным сетям на этой территории, — которая, в отличие от Гонконга, находится под строгим контролем союзных сил Пекина — позволяют увидеть длинный ряд людей, поставленных лицом к стене под наблюдением стражей порядка, присланных патрулировать знаменитую площадь Сенадо в центре города. Меньшая часть продемократически настроенных активистов из бывшей португальской колонии запросила разрешение на собрание в поддержку оппозиционных манифестаций в Гонконге, но власть им отказала.

Предположение, что гонконгские выступления превратятся в пример для схожих групп людей на остальной территории Китая, является вполне обоснованным, по мнению большинства экспертов. Они указывают на недовольство людей тотальной цензурой и вездесущей полицией Пекина.