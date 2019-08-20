Ростов-на-Дону, 20 августа, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону испытывает острую нехватку парков культуры и отдыха. Эта информация прозвучала на очередном заседании городской думы сегодня, 20 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM В парке

Городские власти насчитали в городе-миллионнике лишь девять муниципальных парков культуры и отдыха и муниципальный зоопарк. При этом в соответствии с численностью населения в областном центре должно действовать 37 парков. Фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха ростовчан составляет лишь 24,3% от нормативов, указал начальник управления культуры города Александр Доманов.

В заключение депутаты поручили управлению культуры в срок до 1 ноября 2019 года разработать подпрограмму «Развитие муниципальных парков и скверов города Ростова-на-Дону». Планируется, что она будет включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону».