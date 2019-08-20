Вашингтон, 20 августа, 2019, 21:58 — ИА Регнум. США за период с января по май 2019 года почти в три раза нарастили импорт нефти российского производства. Об этом 20 августа сообщает РБК со ссылкой на статистические данные американского Управления энергетической информации (EIA).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Как сообщается, за пять месяцев в США было ввезено 19,94 млн баррелей российской нефти, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 6,67 млн баррелей.

Отмечается, что закупки российской нефти Соединёнными Штатами растут на фоне санкций Вашингтона против венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA и властей Венесуэлы.

Импорт венесуэльской нефти в США за январь-май текущего года сократился приблизительно в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, в результате чего с марта Россия опередила Венесуэлу по объемам поставок, выйдя на восьмое место в списке крупнейших поставщиков нефти в Соединённые Штаты.

Как передавало ИА REGNUM, в мае министр энергетики России Александр Новак уже заявлял о росте спроса на российскую нефть Urals на фоне санкций США в отношении Венесуэлы и Ирана. По его словам, ограничительные меры и другие геополитические факторы привели к тому, что нефтеперерабатывающий сектор начал испытывать нехватку тяжёлой нефти, которая ранее экспортировалась двумя этими странами.

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