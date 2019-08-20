Мурманск, 20 августа, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Компания «Новатэк» собирается газифицировать два мурманских поселка в районе Ура-губы. Об этом на встрече с журналистами заявил глава компании Леонид Михельсон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«Я точно скажу, что будет. В каком году — сказать не могу. Как раз то, что мы будем делать — постоянную перевалку на губе Ура, там два посёлка есть Министерства обороны. Сейчас рассматриваем проектные дела по газификации этих двух мест. И при начале уже перевалки будет небольшое бункеровочное судно, которое будет подавать СПГ в нужные точки. Я думаю, в следующем году начнём заниматься проектными работами», — заявил Михельсон.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ура-губе скоро появится рейдово-перегрузочный комплекс по перевалке СПГ, который добывается на Ямале. Доставляться он будет газовозами. Объем перевалки — 20 млн тонн, или 28 млрд куб. м газа в год.