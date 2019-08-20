Соловецкий, Архангельская область, 20 августа, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Многолетняя реставрация Соловецкой обители вышла на финишную прямую. С результатами работ ознакомился сегодня предстоятель РПЦ Кирилл, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Linazet Историко-культурный комплекс Соловецких островов

Основной рабочий день в рамках визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Соловки начался с обхода монастырских объектов. Глава Русской православной церкви осмотрел настоятельский, келейный и казначейский корпуса, Никольскую церковь, Спасо-Преображенский храм, Свято-Троицкий собор, галерею.

Как рассказала патриарху Кириллу главный архитектор ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Галина Медведева, работы в рамках двенадцати контрактов, начатые еще в 2015 году, подходят к завершению. Шли они непросто, неоднократно менялись подрядчики, были остановки в производстве. Тем не менее сегодня уже можно увидеть наглядные результаты выполненного. Остаются небольшие доделки, а вот на так называемое лечение зданий еще потребуется время.

«Условия, в которых долгие годы находились объекты, не могли не сказаться на состоянии стен, кирпичной кладки, во многих местах появилась плесень. Сейчас, с запуском отопления, эта проблема постепенно начнет решаться: в помещениях установится постоянный температурно-влажностный режим. Кроме того, способствовать излечению будет и их постоянная эксплуатация: здания, в которых живут люди, перестают «болеть», — пояснила Галина Медведева.

Не обошлось в производстве реставрационных работ и без археологических открытий. Так, в основании казначейского корпуса найдены останки производственно-технологического комплекса середины XVII века. Дело в том, что в то время монастырь был передовиком по строительству каменных келий, всего за 20 лет — с 1621 по 1641 год — их было построено пятьдесят. Для столь масштабной работы монастырь должен был обладать большими ресурсами, которые ему и давала работа производственно-технологического комплекса. Подтверждением историческим фактам стали найденные фрагменты инструментов, позволяющих дробить камни.

Что касается задач на ближайшую перспективу, то прежде всего необходимо завершить работы по центральному корпусу обители, для этого нужно выполнить реставрационные работы в ризнице, церкви Николая Чудотворца и Германовском дворике.

Масштабные работы по созданию красоты внешней невозможны без внутренней, духовной красоты каждого, кто вносит свой вклад в общее дело сохранения исторического наследия. О единстве внешнего и внутреннего сказал и патриарх Кирилл в обращении к братии, прихожанам и паломникам.

«Человек, у которого нет внутренней гармонии, не может создавать красоту вовне. Устремления людей, которые трудятся для устройства внешней жизни, в том числе — государственной, общественной, культурной, нужно всячески поддерживать. Но при этом необходимо каждый раз вспоминать, что без внутренней гармонии невозможно творить подлинную красоту окружающего мира», — отметил патриарх Кирилл.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году деятельностью компаний, которые выполняли реставрационные работы ансамбля Соловецкого монастыря, расположенного на Соловецких островах в Белом море, занялись следователи. По факту хищения многомиллионной суммы при выполнении работ было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.