Екатеринбург, 20 августа, 2019, 20:26 — ИА Регнум. При принятии решения о блокировках карт на срок до 30 дней нужно разработать чёткие критерии подозрительных платежей и механизм защиты добросовестных владельцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политик Евгений Артюх.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковская карта

Буквально накануне он зашёл на страницу одного из поисковиков, и там выплыло окошко с информацией о том, что он может рассчитывать на компенсацию. Гражданин пытался найти номер телефона авторов такого предложения, но не сумел и решил пошутить — вбил данные другого человека. После этого ему назвали размер предлагаемой «компенсации» и предложили заплатить «пошлину», от чего уралец благоразумно отказался.

При этом у него вызвало удивление: почему при заходе на стартовую страницу поисковой системы всплывает это окошко, почему поисковик не блокирует такой контент.

«Сама по себе идея блокировки подозрительных средств, предположительно украденных с других счетов, может быть, и неплохая. Только возникает много вопросов, как она будет реализовываться. Каким образом банки будут определять, что поступающие на карты средства предположительно украдены? А если это студент собирает деньги со своих одногруппников на проведение общей вечеринки — дня первокурсника? Или, может быть, какой-то гражданин собирает платежи в рамках вполне легальной деятельности? И вопрос этот на самом деле не праздный, потому что опыт реализации 115-го закона о борьбе с отмыванием денег показал, какие здесь могут быть перекосы. По данным тех же информационных агентств, в 2018 году в России было заблокировано 700 тыс. счетов», — сказал эксперт.

«И я хочу сказать, что мы в «Опоре России» сталкивались со случаями, когда добросовестные предприниматели и члены «Опоры России» жаловались на то, что у них заблокирован счёт по признакам некой подозрительности, по тем признакам, которые банк понимает исходя из 115-го закона. И люди длительное время не могли вести деятельность. Ходили, носили некие бумаги, доказывали, что это легальные деньги, и т.д. А им нужно работать! Кому-то удалось доказать, кому-то не удалось. Поэтому возникает вопрос: как будет реализовываться очередной закон, который имеет своей целью вроде бы благую цель — бороться с мошенничеством в интернете», — добавил политик.

«Мне кажется, что здесь нужны, во-первых, чёткие критерии подозрительных платежей. Потом нужен какой-то механизм защиты добросовестных владельцев карт, которые по ошибке попали, чтобы человек, если он на самом деле ни в чём не виноват, если у него обычная карта, платежи легальные, мог достаточно оперативно разблокировать это всё», — продолжил собеседник ИА REGNUM.

Также Евгений Артюх отмечает, что нужна собственно ответственность банков. Сейчас говорят о картах в тех банках, куда поступают средства, чтобы там счета блокировали.

«А вот когда вдруг подозрительно начинают списываться средства со счёта какого-то клиента, здесь банки тоже должны осуществлять некий мониторинг, и я знаю, что некоторые банки это делают. Борьба должна вестись на всех уровнях. И в банках, где списывают деньги, должен быть какой-то алгоритм отслеживания и блокирования таких операций, такой же алгоритм должен быть и в банках, которые принимают деньги», — отмечает Артюх.

Также он подчёркивает, что здесь должны оперативнее работать правоохранительные органы. Кроме того, в браузерах на популярных интернет-ресурсах можно ввести «горячую кнопку», нажав на которую, сообщить провайдеру об операции, чтобы можно было отследить, что за операция идёт в данный момент, и заблокировать её.

«Мне специалисты говорят, что, по крайней мере с российскими провайдерами, технически такое возможно», — подчеркнул Евгений Артюх.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация банков России (АБР) предлагает блокировать карты на срок до 30 дней в тех случаях, если на них поступают средства, предположительно получаемые мошенническим путём. Это предложено для борьбы с мошенничеством. Инициатива уже вызвала неоднозначную реакцию в обществе. 27 августа её обсудят на собираемом АБР заседании комитета по информационной безопасности.

Ранее по теме: В России предлагают блокировать карты при зачислении подозрительных средств