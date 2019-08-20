Астрахань, 20 августа, 2019, 20:17 — ИА Регнум. В Астрахани к началу нового учебного года дополнительно создано 120 мест в дошкольных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

В детском саду №97 открыли три группы для дошкольников на 90 мест. В прогимназии №2 появилась дополнительная группа на 30 мест.

В микрорайоне Западный-2 строят детский сад на 330 мест. Кроме него запланировано возвести ещё три здания, в которых смогут разместиться 610 дошкольников. Власти города также обсуждают передачу в муниципальную собственность четырех зданий типовых детских садов на 1320 мест, которые находятся в собственности Астраханской области.