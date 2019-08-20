Москва, 20 августа, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Новую версию законопроекта, направленного на введение новых норм и правил работы ломбардов в РФ, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа.

Жан Беро. Ломбард (фрагмент)

Так, в частности, правительство предлагает ограничить максимальный размер займа, которую ломбарды смогут выдавать под залог имущества. Сегодня закон не устанавливает максимальную планку для суммы, которую может получить гражданин, обратившийся в ломбард. Однако если нововведение вступит в силу, то ломбарды смогут предоставлять гражданам только сумму, которая не превышает оцененную стоимость заложенной вещи.

Изменения коснутся в том числе и правил продажи имущества, которое не было выкуплено. Так, сегодня ломбарды имеют право продать невыкупленные вещи с публичных торгов только если их оценочная стоимость превышает 30 тыс. рублей. Если же стоимость имущества меньше, то ломбард вправе продавать ее самовольно.

Правительство же предлагает установить, что с открытых торгов можно продавать только имущество, стоимость которого превышает 300 тыс. рублей после оценки. Соответственно, если закон будет принят, то продажей имущества меньше этой стоимости ломбарды смогут заниматься по своему усмотрению.