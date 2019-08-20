Москва, 20 августа, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Струдники службы безопасности «Почты России» совместно с центральной оперативной таможней ФТС пресекли канал пересылки наркотических веществ через сеть почтовых отделений. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе «Почты России».

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Как сообщается, всего было изъято более 100 килограммов запрещённых к обороту веществ. В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

В пресс-службе уточнили, что основным фигурантом по делу проходит врач-химик. Мужчина подозревается в организации лаборатории по производству наркотических средств в жилой квартире многоквартирного дома.