Калуга, 20 августа, 2019, 19:09 — ИА Регнум. 30-летний уроженец Армении, проживающей в Московской области, находясь в кабинете следователя калужской полиции, передал ему взятку за непривлечение к уголовной ответственности — положил 10 тысяч рублей между страниц брошюры Уголовного кодекса РФ. Сотрудник полиции деньги не взял и доложил о данном факте руководству. Об этом 20 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием было установлено, что 3 июня 2018 года подсудимый проездом находился в поселке Думиничи Калужской области, где в сетевом магазине похитил два рулона туалетной бумаги, а в супермаркете — 11 бутылок алкоголя. Остановить вора продавцы самостоятельно не смогли, и мужчина беспрепятственно скрывался с места преступления на автомобиле. В марте 2019 года подсудимый попытался расплатиться на автозаправочной станции поддельной пятитысячной купюрой. Подделка была выявлена кассиром. На этот раз злоумышленник был остановлен сотрудниками полиции, которые в этот момент вошли в помещение, чтобы оплатить заправку служебного автомобиля.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% от заработной платы. Место отбывания наказания определят органы уголовно-исполнительной системы. В исправительный центр осужденный последует под конвоем.