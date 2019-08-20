Калуга, 20 августа, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни калужан до 67 лет — цель регионального проекта «Старшее поколение». В 2019 году предусмотрено обучение не менее 358 граждан предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. Об этом 20 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

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В июле и августе на обучение были направлены 27 человек. В настоящее время общее количество обучаемых предпенсионеров достигло 99 человек, из них 48 завершили обучение.

Одновременно в рамках проекта «Старшее поколение» проводится вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше 60 лет, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания области. В настоящее время закуплено 936 доз вакцины, выполнена вакцинация 725 человек. Кроме того, для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации области закуплены 13 автомобилей и автобус, адаптированные под перевозку инвалидов.