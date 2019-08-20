Тамбовский губернатор на личном приёме решил разные проблемы жителей
Тамбов, 20 августа, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провёл личный приём граждан, в ходе которого решил многие вопросы, волнующие жителей разных территорий региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Так, обманутые дольщики из Тамбова обратились с просьбой — завершить строительство дома по улице Московская, 30а. Объект включен в региональный план-график («дорожную карту») по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Планируемый срок его ввода в эксплуатацию — второй квартал 2020 года. В реестре пострадавших граждан — 98 человек.
Тамбовчанка Татьяна Трусова обратилась по поводу организации остановки общественного транспорта около детских садов «Медвежонок», «Мишутка» и «Машенька», которые расположились в северном микрорайоне города среди новостроек. Ее поддержали все молодые семьи, проживающие в этой части областного центра.
В итоге было принято решение организовать остановки в 350 метрах до этих детских садов. Также к ним будут организованы дополнительные пешеходные переходы.
Лидия Лесных пожаловалась губернатору на то, что в селе Кужное Мордовского района пришел в негодность водопровод, построенный в 1978 году. Качество воды не соответствует нормам. В селе проживают 500 человек.
Решение было найдено. На 2020 год объект включен в реестр заявочной документации области. После прохождения отбора и выделения бюджетных ассигнований Тамбовской области на 2020−2022 годы будет решен вопрос о финансирования строительства.
В ходе приёма граждан всем заявителям были даны необходимые разъяснения. Решение всех вопросов взяты на контроль аппаратом главы администрации области и лично губернатором Александром Никитин.