Тамбов, 20 августа, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провёл личный приём граждан, в ходе которого решил многие вопросы, волнующие жителей разных территорий региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Александр Никитин

Так, обманутые дольщики из Тамбова обратились с просьбой — завершить строительство дома по улице Московская, 30а. Объект включен в региональный план-график («дорожную карту») по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Планируемый срок его ввода в эксплуатацию — второй квартал 2020 года. В реестре пострадавших граждан — 98 человек.

«Продолжение строительства домов после недобросовестных застройщиков — это всегда сложный механизм поиска финансирования, нового застройщика. В каждом случае требуется индивидуальный подход. Уверен, компания «АИЖК Строй», созданная администрацией области с целью решения проблем обманутых дольщиков, справится с поставленной задачей и на этом объекте», — сказал Александр Никитин.

Тамбовчанка Татьяна Трусова обратилась по поводу организации остановки общественного транспорта около детских садов «Медвежонок», «Мишутка» и «Машенька», которые расположились в северном микрорайоне города среди новостроек. Ее поддержали все молодые семьи, проживающие в этой части областного центра.

«В нашем микрорайоне строят новые детские сады, а добираться до них мамочкам с детками будет трудно. Мы решили заранее предусмотреть все нюансы», — сообщила заявительница.

В итоге было принято решение организовать остановки в 350 метрах до этих детских садов. Также к ним будут организованы дополнительные пешеходные переходы.

Лидия Лесных пожаловалась губернатору на то, что в селе Кужное Мордовского района пришел в негодность водопровод, построенный в 1978 году. Качество воды не соответствует нормам. В селе проживают 500 человек.

«У нас в селе всё хорошо, оно развивается, есть школа, ФАП, люди занимаются разведением крупного рогатого скота, но для более качественной жизни нам очень не хватает чистой воды, — рассказала она. — Мы пытались пробурить скважины, но так как грунт песчаный — они мгновенно затягиваются. Понимаем, что дело в недостатке финансирования из местного бюджета. Но надеемся, что при поддержке главы региона проблема решится быстрее».

Решение было найдено. На 2020 год объект включен в реестр заявочной документации области. После прохождения отбора и выделения бюджетных ассигнований Тамбовской области на 2020−2022 годы будет решен вопрос о финансирования строительства.

В ходе приёма граждан всем заявителям были даны необходимые разъяснения. Решение всех вопросов взяты на контроль аппаратом главы администрации области и лично губернатором Александром Никитин.