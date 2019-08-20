Улан-Удэ, 20 августа, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Первая группа строителей второго Северомуйского тоннеля в составе 100 человек прибыла на объект. Они начали создание вахтового городка, включающего общежития, административно-бытовой комплекс и др. До конца года новые строители БАМа займутся возведением завода железобетонной тоннельной обделки, непосредственно проходка тоннеля начнется в 2020 г. Об этом сообщается на сайте компании «Северомуйский тоннель — 2».

УК «ВостокУголь» Начало строительства Северомуйского тоннеля

По данным компании, первый вахтовый городок сооружается со стороны Восточного портала действующего тоннеля. Работы на Западном портале будут запущены в начале следующего года. Новый тоннель будет идти параллельно действующему, его строительство будет вестись с двух сторон.

После ввода в эксплуатацию второго Северомуйского тоннеля пропускная способность на этом участке БАМа увеличится до 100 млн т грузов в год.

ООО «Северомуйский тоннель — 2» — проектная компания, учреждена Группой «Сибантрацит». Управление строительством тоннеля осуществляет УК «ВостокУголь».