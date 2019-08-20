Нижний Новгород, 20 августа, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области могут почти вдвое увеличит субсидии региональным авиаперевозчикам в 2019 году. По словам замглавы минтранса Масима Подовинникова, пока соответствующие предложения только формируются, в дальнейшем они будут представлены депутатам Законодательного собрания.

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В частности, уже до конца 2019 года в перечень субсидируемых маршрутов должны войти рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Геленджик и Новосибирск. Благодаря увеличению объема дотаций также будет возможно увеличить число рейсов по существующим маршрутам.

В этом году оплачиваются частично расходы авиаперевозчиков при выполнении рейсов из Нижнего Новгорода в Казань, Пермь и Краснодар. Рейсы в Казань и Пермь дотируются на 39% из федерального бюджета, уточняет «Коммерсантъ-Приволжье», по 30,5% доплачивают бюджеты трёх регионов.

В бюджете области на 2019 год заложены расходы на авиаперевозки в размере 37,7 млн рублей, аналогичную сумму будут направлять в 2020 и 2021 годах. Минтранс предлагает увеличить субсидии ещё на 30,3 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в 2017 году Нижегоросдкая область не вошла в число регионов, которым в соответствии с федеральной программой предоставляются субсидии на авиаперевозки.