Москва, 20 августа, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Практика блокировки банковских карт в случае «подозрительных транзакций» может принести больше вреда, чем пользы, считает юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев. Об этом он рассказал 20 августа ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу российских банкиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковская карта

«Инициатива неоднозначная. С одной стороны, блокировка списанных средств постфактум — это инструмент борьбы с мошенниками, которые совершают хищения с карт. Но тут стоит учитывать, что логичнее блокировать только сумму подозрительной транзакции, а не карту в целом, — сказал Шалаев. — С другой стороны, надо установить чёткие критерии для такой блокировки, так как иначе банки смогут «замораживать» средства фактически без оснований, что создаст широкое поле для злоупотреблений».

В итоге, как полагает Шалаев, это может привести к тому, что инструмент, призванный защищать средства потребителей финансовых услуг, принесёт больше негативных последствий, чем позитивных.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ был предложен новый способ борьбы с мошенничеством. В этот раз за авторством Ассоциации банков России, которая призвала дать финансовым организациям право блокировать карты без предупреждения в том случае, если банки сочтут, что деньги были зачислены на счёт мошенническим путём.