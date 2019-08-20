В Ярославской области депутата исключили из фракции «за захват домов»
Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 августа, 2019, 16:55 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области депутат городской думы Михаил Муленков исключен из фракции «Справедливая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель фракции Светлана Таранова.
Заседание фракции состоялось 19 августа. Поводом для исключения стала ситуация вокруг перехода 131 дома в новые управляющие компании. Одну из новых компаний возглавляет Муленков. Переславские справедливороссы считают, что дома были захвачены, а подписи жителей — подделаны.
«Рассматривали вопрос по ситуации с незаконным захватом домов и участии в этом члена фракции Михаила Муленкова. По итогам рассмотрения вопроса было принято решение: Исключить Муленкова Михаила Николаевича из состава фракции за действия ведущие в разрез с наказами избирателей и в связи с утратой доверия», — приводит слова председателя фракции Светланы Тарановой на своей странице в соцсети депутат Ярославской областной думы от «Справедливой России» Сергей Хабибулин.
Ранее Михаил Муленков был председателем фракции эсеров в гордуме, однако сложил полномочия после начала скандала с домами. Членом партии Муленков не являлся, поэтому исключать его из партии не потребовалось.
Кроме того, жители Переславля подали заявку на проведение митинга 27 августа в 18:00 в парке Победы. Организаторы намерены выразить свой протест против «незаконного перевода домов в УК «Переславль» и УК «МКД». Второй темой митинга заявлена «катастрофическая ситуация с горячей водой и отоплением в микрорайоне Чкаловский».
Пока что официального согласования властей организаторы не получили. Предполагаемое количество участников митинга — до 1000 человек.