Великий Новгород, 20 августа, 2019, 16:48 — ИА Регнум. В День Государственного флага России, 22 августа, в Новгородском кремле состоится опен-эйр — концерт оркестра Новгородской областной филармонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новгородском областном театрально-концертном агентстве.

Новгородское областное театрально-концертное агентство Опен-эйр в Новгородском кремле

Концерт творческих коллективов и солистов областной филармонии начнётся в 18:00 у памятника «Тысячелетие России». Опен-эйр также приурочен к открытию 75-го концертного сезона.

По данным пресс-центра мэрии Великого Новгорода, в День Государственного флага в Новгородском кремле также состоится волонтёрская акция «Триколор моей страны». Торжественное мероприятие, посвящённое празднику, начнётся в 17:00 у памятника «Тысячелетие России». Новгородцам, достигшим 14-летнего возраста, торжественно вручат паспорта граждан Российской Федерации.