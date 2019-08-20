Симферополь, 20 августа, 2019, 16:19 — ИА Регнум. На территории международного аэропорта «Симферополь» планируют построить новую автостанцию, с которой можно будет добраться во все регионы полуострова без пересадок. Об этом 20 августа журналистам сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Мы говорили с руководством аэропорта о новой автостанции на территории терминала, которая будет давать возможность уехать во все без исключения направления, без дополнительных пересадок», — отметил глава РК.

По его словам, окончательное решение по данному вопросу будет принято в середине сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма также прорабатывают с правительством РФ варианты строительства новой автомобильной дороги Белогорск — Алушта.

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