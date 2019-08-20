Ярославль, 20 августа, 2019, 16:15 — ИА Регнум. В Ярославле региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами будет мыть и дезинфицировать мусорные контейнеры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Мойка контейнеров в Ярославле

Регоператор купил специальную машину, в кузове которой смонтирована автоматическая мойка. Без дозаправки машина может вымыть 45-60 контейнеров. Мойку контейнеров начали с областного центра.

Региональный оператор заработал в Ярославской области с сентября 2018 года. Тогда же были установлены новые пластиковые контейнеры. Судя по всему, до настоящего времени их не мыли.