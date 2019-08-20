Ашхабад, 20 августа, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Власти Туркмении не предоставляют достаточного количества данных о бюджете Туркмении, из-за чего информация о нем остается закрытой и непрозрачной. Об этом говорится в составленном аналитиками государственного департамента США «Отчете о бюджетной прозрачности — 2019» («Fiscal transparency report — 2019»).

Dan Lundberg Ашхабад

Американское внешнеполитическое ведомство отмечает, что туркменское правительство публиковало данные о совокупных доходах в режиме онлайн в своей государственной газете, но бюджетные документы и информация о долговых обязательствах не были обнародованы.

«Информация о внебюджетном стабилизационном фонде правительства не была общедоступной. Из-за отсутствия бюджетных документов надежность бюджета не может быть оценена. Высшему органу аудита Туркмении не хватает независимости, и он не делает свои отчеты общедоступными, несмотря на предполагаемый пересмотр финансовой отчетности правительства», — говорится в докладе.

Также в госдепартаменте акцентируют внимание на том, что попавшая в широкий доступ информация о бюджете Туркмении не была полной и не содержала данные о доходах от природных ресурсов.

«Законы и нормативные акты о распределении разрешений на добычу природных ресурсов не полностью описывают условия и процедуры выдачи лицензий и контрактов. Поэтому было неясно, соблюдались ли законы и правила на практике», — подчеркивается в отчете.

Госдепартамент США рекомендовал туркменским властям предпринять ряд мер для повышения фискальной прозрачности бюджета Туркмении: