Тамбов, 20 августа, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудило Тамбовское Управление Федеральной антимонопольной службы в отношении ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов», сообщила пресс-служба ведомства 20 августа. Рассмотрение дела назначено на 4 сентября.

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В действиях аэропорта УФАС усмотрело нарушение Закона о защите конкуренции — «установление монопольной высокой цены на авиационное топливо». Дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

Как отмечается в сообщении ведомства, в соответствии с законодательством, тарифы на услуги по заправке воздушных судов авиационным топливом, хранению авиационного топлива подлежат госрегулированию.

«Однако ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» самостоятельно установило тарифы на оказание услуг по заправки воздушных судов авиационным топливом, хранению авиационного топлива без обращения в установленном порядке в регулирующий орган, вследствие чего действия Учреждения свидетельствуют о признаках нарушения установленного действующим законодательством порядка ценообразования», — говорится в сообщении.

Согласно прейскуранту аэронавигационных и аэропортовых сборов, тарифов за обслуживание воздушных судов в аэропорту города Тамбова, стоимость авиационного бензина составляет 70 тыс. рублей/тн, и «является экономически необоснованной».