УФАС заинтересовался ценами на авиабензин в аэропорту «Тамбов»
Тамбов, 20 августа, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудило Тамбовское Управление Федеральной антимонопольной службы в отношении ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов», сообщила пресс-служба ведомства 20 августа. Рассмотрение дела назначено на 4 сентября.
В действиях аэропорта УФАС усмотрело нарушение Закона о защите конкуренции — «установление монопольной высокой цены на авиационное топливо». Дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.
Как отмечается в сообщении ведомства, в соответствии с законодательством, тарифы на услуги по заправке воздушных судов авиационным топливом, хранению авиационного топлива подлежат госрегулированию.
Согласно прейскуранту аэронавигационных и аэропортовых сборов, тарифов за обслуживание воздушных судов в аэропорту города Тамбова, стоимость авиационного бензина составляет 70 тыс. рублей/тн, и «является экономически необоснованной».