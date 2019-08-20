Ставрополь, 20 августа, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Свыше 80 стихийных мусорных свалок ликвидировано в Ставропольском крае в течение полутора лет. Их общая площадь составляет 14 га, сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

«В 2018 году ликвидировано 40 стихийных свалок общей площадью 5 га. Эта работа продолжается и в 2019 году. Уже ликвидировано 44 места несанкционированного размещения отходов на 9 га», — доложил на совещании по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Андрей Хлопянов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ставропольский край был в числе первых (пилотных) регионов России по запуску мусорной реформы. С 1 января 2019 года регион полностью перешёл на новую систему обращения с ТКО. На территории кроя на сегодняшний день работают четыре региональных оператора.

Однако многие жители Ставрополья негативно высказываться как о работе регоператоров, так и об увеличившихся суммах в квитанциях за вывоз мусора. Кроме того, в крае периодически появляются стихийные свалки.

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