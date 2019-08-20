Санкт-Петербург, 20 августа, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Культовый рэпер из США Machine Gun Kelly даст концерт в Санкт-Петербурге 21 сентября 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба компании Brightside Concerts.

Stefan Brending Репер Machine Gun Kelly

Мероприятие пройдет в клубе A2 Green Concert, начало концерта в 22:00. Поклонники рэпера смогут услышать композиции с нового альбома Hotel Diablo, релиз которого ещё не состоялся.

В основу псевдонима рэпера Колсона Бэйкера легло имя известного во времена сухого закона в США гангстера Джорджа Келли Барнса по прозвищу «Пулемёт» (Machine Gun). Свой первый альбом Lace Up исполнитель выпустил в 2012 году.

Читайте также: Бывшая солистка Nightwish выступит в Петербурге 12 сентября

Стоит отметить, что Бэйкер также снимается в кино, зрители могли видеть его в таких фильмах, как «Грязь» (2019), «Битва за землю» (2019), «Птичий короб» (2018) и «Нерв».