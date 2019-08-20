Калуга, 20 августа, 2019, 15:47 — ИА Регнум. В Калужской области будет создана организационная модель Службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям с детьми. Об этом 20 августа шёл разговор на восьми открытых площадках в Барятинском, Жиздринском, Кировском, Козельском, Людиновском, Малоярославецком и Мещовском районах, а также в Калуге, где прошёл День регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области В рамках Декады образования состоялось представление проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве образования, в рамках Декады образования состоялось представление проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Желающие смогли встретиться со специалистами — психологами логопедами, методистами, педагогами, получить их консультации. Целевой аудиторией проекта являются особо нуждающиеся родители детей дошкольного возраста, не посещающих детские сады; граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; родители, чьи дети находятся на семейном обучении и родители детей с инвалидностью, имеющих проблемы в поведении, развитии и социализации.

За период до 2024 года в Калужской области планируется оказать порядка 20 миллионов услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям с детьми. Ежегодно калужским семьям будет оказываться около 20 тысяч консультативных услуг, не менее 80% педагогических и социальных работников повысят квалификацию, 75% родителей смогут повысить компетентность в области образования, воспитания детей, в том числе их раннего развития.