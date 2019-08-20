Лампедуза , Италия, 20 августа, 2019, 15:43 — ИА Регнум. 17 нелегальных мигрантов с корабля Open Arms, стоящего вблизи порта Лампедузы, попытались добраться до берега вплавь, передает Affari Italiani во вторник, 20 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Мигранты возвращены на борт судна. Владельцы корабля, специализирующиеся на перевозке нелегальных мигрантов руководители неправительственной организации, сообщили, что атмосфера на борту корабля «доведена до предела», а ситуация «вышла из-под контроля».

Власти Италии в соответствие с национальным законодательством в течение уже почти трех недель отказываются впускать в порт корабль с мигрантами. Капитан судна при этом отказывается уводить его в другой порт.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны. Расширенная версия этого закона была утверждена летом 2019 года: штрафы для перевозчиков мигрантов увеличены до 1 млн евро, закон требует ареста капитанов таких кораблей и оставляет возможность ареста самих судов.