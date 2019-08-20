Москва, 20 августа, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Прежде чем говорить о подготовке новой встречи в нормандском формате необходимо выполнить ранее достигнутые договоренности. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия в настоящее время и в нормандском формате, и в контактной группе предлагает эти договорённости «закрепить на бумаге уже юридическим образом».

«Таким образом, результаты последнего саммита нормандской четверки будут выполнены, можно будет уже говорить о том, какой следующий шаг необходимо сделать в этом формате, — заявил министр. — Конечно, это потребует дополнительной работы».

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Лавров также добавил, что необходимо «готовить дополнительные шаги, которые будут продвигать выполнение минских договорённостей», подчеркнув, что говорить о новой встрече в верхах можно будет только после выполнения того, о чём лидеры четырёх стран «условились на предыдущем саммите».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Украина подписала второй пакет Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта в Донбассе. Он предусматривает отвод тяжёлой техники от линии соприкосновения в Донбассе и проведение конституционной реформы на Украине. Гарантами того, что Украина выполнит договорённости, выступили страны «нормандской четвёрки» — Россия, Германия, Франция и Украина. Однако положения этого документа в полной мере не реализованы до сих пор.