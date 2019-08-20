Москва, 20 августа, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Новый международный аэропорт Саратова «Гагарин» с 20 августа принимает и отправляет в Москву рейсы «Аэрофлота». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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В компании уточнили, что нумерация, время отправления и прибытия рейсов остались прежними. В течение суток «Гагарин» принимает два столичных рейса «Аэрофлота», еще два самолета отправляются в Москву.

Так, рейсы SU1356 и SU1362 ежедневно отправляются из Москвы в Саратов в 06:35 и 16:40, а рейсы SU1357 и SU1363 — в 10:25 и 20:20 из Саратова в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тестовый рейс из московского аэропорта «Внуково» в саратовский аэропорт «Гагарин» был совершен 18 августа. Boeing 737−800 авиакомпании «Победа» доставил в Саратов спикера Государственной думы Вячеслава Володина и главу Росавиации Александра Нерадько.

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